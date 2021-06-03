وفاة الفنانة تحية حافظ بعد معاناة مع هذا المرض

الخميس، 03-06-2021
02:08 م
رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة تحية حافظ
، ابنة الفنانة
الراحلة هدى زكي،
وذلك بعد معاناة مع مرض المرارة.
ونشرت الفنانة
عفاف مصطفى منشورًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك تعلن فيه عن وفاة
الفنانة تحية حافظ
.
وقالت عفاف مصطفى : “رحلت الفنانة
تحية حافظ
.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة
الفنانة
الراحلة هدي زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله
يرحمها”.
يذكر أن تحية حافظ
تعد إحدى الفنانات اللاتي شاركت في عديد من الأعمال
الفنية منها امرأة وظل راجل وأيام الرعب.