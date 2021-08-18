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شاهد.. فنانات في مواقف محرجة: نسين إزالة شعر الإبط

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الأربعاء، 18-08-2021 10:15 ص

وقعت العديد من الفنانات في مواقف محرجة، كانت حديث الجمهور في أوقات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بظهورهن في مناسابات أو مهرجانات.
وعلى الرغم من معرفة الفنانات بأنهن تحت الأضواء دائمًا ومتابعة الجمهور لهن والتركيز في كل كبيرة وصغيرة في حياتهن، إلا أن بعض النجمات يضربن كل المعايير السالف ذكرها عرض الحائط، ويظهرن بشكل صادم أحيانًا.
ووقعت العديد من الفنانات العالميات في مواقف محرجة عندما رصدت عدسات الكاميرات نسيانهن إزالة شعر الابط، والذي يظهر بشكل متكرر أكانت في الصور العادية أو في البرامج التلفزيونية.
مظاهر كتلك قد تغير هيبة الفنانة أو اطلالتها البراقة، لتحط في الخانة النقدية. ومن بين الفنانات التي تهمل ازالة الشعر من المناطق الحساسة: مايلي سايرس، جوليا روبرتس، بيونسيه، بريتني سبيرز.




 

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