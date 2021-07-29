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ضبط زوجة لاعب شهير وطبيب تسبب في تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز

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ياسمين عبدالعزيز
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الخميس، 29-07-2021 12:20 م

ألقت قوات الأمن القبض على الطبيب المتسبب في تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد مداهمة عيادة يمتلكها دون ترخيص.
وقالت مصادر أمنية، إن “الطبيب اشتهر مؤخراً نتيجة الترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير من أجل إجراء عمليات تجميل للسيدات مقابل حصولها على نسبة من الطبيب.
وأوضحت أن  زوجة لاعب كرة القدم السابق عملت مع الجراح عن طريق السمسرة بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي، موضحة إلى أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد الطبيب بسبب عدد من العمليات الجراحية الفاشلة التي قام بإجرائها لهم.
ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاني من أزمة صحية منذ نحو 10 أيام، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.
 

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