السبت 04 يونيو 2022
توقيت مصر 19:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة المستشار أشرف حسين بأزمة قلبية مفاجئة داخل المحكمة

السعودية.. ضبط رجل وامرأتين متلبسين والكشف عن جنسيتهم (فيديو)

رغم تنازل أهالي الضحايا.. الحكم بالسجن المشدد على كريم الهواري 3 سنوات

كاف يعلن استبعاد هذه الأندية من بطولة إفريقيا

شاهد.. محجبة كويتية تدعم «الشواذ جنسيًا» و«الخارجية» ترد على حملها جواز دبلوماسي

إعلامي يفاجئ فنانة شهيرة بسؤالها عن واقعة اغتصابها: أرجوك وقف ما تسأل

حنان ترك تخرج عن صمتها في بث مباشر وتكشف مفاجآت

وصل 19.95.. ارتفاع سعر الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري

بعد ظهورها بالعباءة والحجاب.. «جابري» تثير الغضب بالبكيني على البحر(صور)

أغرب ما فعلته فيفي عبده أثناء غسل سمير صبري وأصرت على وضعه معه في القبر

ADS
 

غلاء فاحش.. عمرو أديب: «اللي جاي أصعب ومنيل بستين نيلة» (فيديو)

3fd5aa63b427eae8bcbc00832cdc788d
عمرو أديب
Native
Teads
السبت، 04-06-2022 08:53 ص
حذر الاعلامي عمرو أديب، من موجة ارتفاع متوقعة، في الأسعار في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، إن :"محدش يطمن يا جماعة اللي جاي صعب، والدنيا منيلة بستين نيلة فيه غلاء جاي ومعاه كمان ركود، والأيام المقبلة ستشهد موجة جديدة في ارتفاع الأسعار".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن كل كلامي اللي بقوله بيحصل وقلت من ستة شهور وكلامي حصل، وحصل ارتفاع في الأسعار، وكل العالم بيتكلم على كده، وبقولك دلوقتي اللي جاي أصعب".
وتابع مقدم برنامج الحكاية ، أن '"إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي بتطمن ولادها و بتقلهم روحوا اشتروا من السوبر ماركت".
 

إقرأ ايضا

ce0a403c-1936-41a8-a319-12d89e8e66a6

وفاة المستشار أشرف حسين بأزمة قلبية مفاجئة داخل المحكمة

345159_0

السعودية.. ضبط رجل وامرأتين متلبسين والكشف عن جنسيتهم (فيديو)

2022_6_4_13_50_51_977

رغم تنازل أهالي الضحايا.. الحكم بالسجن المشدد على كريم الهواري 3 سنوات

أخبار متعلقة

4893940691571573321

نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تغريدة عن محمد أبوتريكة

دوام-صيدلية-الدواء-في-رمضان-650x400

رسميًا.. زيادة أسعار 5 أصناف من الدواء في يوم واحد