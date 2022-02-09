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شاهد.. طلاب هندوس يتحرشون بفتاة مسلمة ويرفضون دخولها الجامعة بالحجاب

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الطالبة المسلمة
Native
Teads
الأربعاء، 09-02-2022 09:33 ص


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة هندية مسلمة، تتعرض لمضايقات وتحرش لفظي من عشرات الطلاب الهندوسيين في الهند، بسبب ارتدائها الحجاب رافضين دخولها إلى الجامعة.
وعند دخول الفتاة الجامعة فوجئت بتجمع لعشرات الطلاب أمامها يهتفون ضدها ويطاردونها، فيما كانت الفتاة قوية وجريئة وواجهتهم بترديد "الله أكبر.. الله أكبر".
وأظهر الفيديو الفتاة أثناء لحظة وصولها إلى الحرم الجامعي بالحجاب، بينما كان عشرات الهندوس يتظاهرون أمامها، رفضًا لدخول الفتيات المسلمات بالحجاب، وتدخل حرس الجامعة وأمّن دخولها إلى الجامعة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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