شاهد.. طلاب هندوس يتحرشون بفتاة مسلمة ويرفضون دخولها الجامعة بالحجاب

الأربعاء، 09-02-2022
09:33 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة هندية مسلمة، تتعرض
لمضايقات وتحرش
لفظي من عشرات الطلاب الهند
وسيين في الهند
، بسبب ارتدائها الحجاب
رافضين دخولها إلى الجامعة.
وعند دخول الفتاة الجامعة فوجئت بتجمع لعشرات الطلاب أمامها يهتفون ضدها
ويطاردونها، فيما كانت الفتاة قوية وجريئة وواجهتهم بترديد "الله أكبر.. الله
أكبر".
وأظهر الفيديو الفتاة أثناء لحظة وصولها إلى الحرم الجامعي بالحجاب
، بينما
كان عشرات الهند
وس يتظاهرون أمامها، رفضًا لدخول الفتيات المسلمات بالحجاب
، وتدخل
حرس الجامعة وأمّن دخولها إلى الجامعة.
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