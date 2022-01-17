الأربعاء 19 يناير 2022
توقيت مصر 19:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

قد يفقد الحركة تمامًا.. تفاصيل مرض أشرف قاسم وحالته الخطيرة

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

أول تعليق لفرد الأمن المعتدي على ابنة عصام الحضري بعد إخلاء سبيله

ما هي الدولة العربية الوحيدة التي منحت صلاح أعلى نقاط في «ذا بيست»؟

شروط السعودية لآداء المصريين العمرة هذا العام

نائب معارض لـ فجر السعيد يفجر مفاجأة عن «الفيديو الفاضح» لها مع فراس الحمداني

فنانة شهيرة تعتذر عن حذف مشاهدها الجنسية مع سلمى حايك

حفيد عمر الشريف يرد على وفاته بصورة «مقرفة» وغير أخلاقية

ADS
 

أثير الحلوة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

download
ا
Native
Teads
الإثنين، 17-01-2022 12:16 م

فاجأت نجمة موقع التواصل الإجتماعي أثير الحلوة متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت أثير واضعةً الحجاب ما أثار الكثير من التساؤولات حول حقيقة وضعه بشكل دائم، إلا أنها عادت ونشرت بعد هذا الفيديو صورة ظهرت فيها من دون حجاب نفياً لكل التعليقات وكرد غير مباشر على التعليقات المثارة.
وكانت أثير قد نشرت مؤخراً فيديو عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وإلتقط رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعض الصور من الفيديو الذي نشرته أثير وظهرت فيه تضع شعراً مستعار طويل بعد أن قصت شعرها قصة ندمت عليها وأحبطته.

 

إقرأ ايضا

2020_9_15_22_56_15_69

بعد 48 ساعة.. «الداخلية» تعيد هاتف خالد الغندور

فضيحة-طبيب

«فتاة أكتوبر» 16 سنة.. أقامت علاقة مع طبيب وصورته معها ثم ابتزته والنهاية!

2022_1_18_13_26_8_200

أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر