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شاهد/ ضبط أربعة في وضع غير طبيعي داخل سيارة.. بيان من الداخلية السعودية

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الثلاثاء، 29-06-2021 09:00 ص

أعلن حساب سناب وزارة الداخلية السعودية، عن القبض على 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بعسير.
وقال سناب الداخلية:”ضبطت دوريات الأمن التابعة لمنطقة عسير أثناء عمليات المسح الميداني عدداً من المخالفات الموجبة للتوقيف”.
وأشار إلى أن دوريات الأمن في مدينة أبها ضبطت 4 أشخاص في وضع غير طبيعي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي مجهول المصدر، وقطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر، و18 قرص خاضع للرقابة الطبية، وسلاح أبيض.
وتابع أنه بعد الاشتباه بإحدى المركبات تم استيقافها وتبيّن بأن المركبة لا تعود ملكيتها لقائدها وكذلك وجود تعميم بالقبض عليه، موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم جميعاً.
 

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