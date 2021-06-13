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ضربة قوية.. السعودية تعلن القبض على موظفين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني

السعودية تعلن القبض على موظفين
السعودية تعلن القبض على موظفين
Native
الأحد، 13-06-2021 06:29 م
أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأنها أوقفت 136 مواطنا ومقيما، بينهم موظفون بـ "الدفاع والداخلية والصحة والعدل".

وأشارت هيئة "الرقابة ومكافحة الفساد"، إلى أنها باشرت خلال شهر شوال (الذي بدأ في 12 مايو الماضي)، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطنا ومقيما".

وأوضحت أنه من بين المواطنين والمقيمين الذين تم إيقافهم، موظفون في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، لافتة إلى أنه تم توقيفهم لتورطهم في تهم "الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".

كما كشفت الهيئة أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، وأضافت موجهة كلامها للمواطن السعودي "لحماية المال العام والحفاظ عليه، ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني، والبريد الإلكتروني، والفاكس".
 

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