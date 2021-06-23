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بالفيديو.. إثيوبي في السعودية يتحدى رجال الشرطة لضبطه فكانت المفاجأة!

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الأربعاء، 23-06-2021 01:27 م

ظهر شاب إثيوبي الجنسية مقيم في السعودية في مقطع فيديو، يتحدى رجال الشرطة من ضبطه كونه مخالف لنظام أمن الحدود، وحاز الفيديو على انتشار واسع ما جعل الأمن يتحرك لتحديد موقعه والقبض عليه.
وأقر الشاب الإثيوبي، بأنه كان مخطئًا عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يدعي بأن الشرطة لن تستطيع الوصول إليه في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة الطائف.
وأوضح المخالف الإثيوبي في مقطع فيديو آخر، أنه أخطأ عندما تحدى الشرطة، لافتا إلى أنه لو كان فكر قبلها لما ظهر في الفيديو وقال كل الكلام الذي قاله، مضيفا:”أنا من الأول غلطان”.
وكانت شرطة محافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية وموقع الإثيوبي المخالف الذي تحدى رجال الأمن بعدم قدرتهم على ضبطه، ولكن تمكنوا من القبض عليه في وقت قصير.

 

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