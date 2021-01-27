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شاهد..الفنانة مروة محمد مشردة في الشارع بعد إصابتها بحالة نفسية

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مروة محمد
 
الأربعاء، 27-01-2021 09:11 م المصريون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانة مروة محمد التي كانت أجمل كومبارس في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، وقد أصبحت مشردة في الشوارع وتعاني من اعتلالات نفسية.
وطالب النشطاء وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، بالتكفل بحالة الفنانة السابقة وعلاجها وإيوائها في إحدى دور الرعاية.
ونقلت صحيفة الوطن عن شقيقها، أن : مروة محمد، التي تبلغ من العمر 40 عامًا، صارت تعيش كمشردة بين الشوارع، تفترش الأرصفة ولا تعود إلى منزلها، وفي كل مرة يحاول شقيقها الأكبر إعادتها، تفر مجددًا".
وقال شقيقها ساهر محمد، أن الممثلة السابقة تعاني مروة من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات عقب رحيل والديها، مبينًا أنها “عملت كومبارس في أكثر من مسلسل لكن أصبحت منعزلة.
وأكد أن “سلوكيات مروة تبدلت وأصبحت تميل إلى العنف إلى جانب الوحدة، قائلًا: “بقيت تشتم الناس والعيال الصغيرة في الشارع وتمشي تقعد على الرصيف وتشرب سجاير واللي يكلمها تصرخ في وشه”.
وختم شقيق الممثلة السابقة بقوله: “بقيت مريضة نفسيًا وأخوها على قد حاله مش قد مصاريف مصحات نفسية ونفسنا نلاقي لها مساعدة وحد يعالجها ويرجع زي الأول”.




 

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