تعليق مفاجيء من فنانة شهيرة بعد القبض عليها في فرحها

الأحد، 17-01-2021
07:49 م
المصريون
خرجت فنانة
شهيرة، بتعليق مفاجيء عقب الإفراج عنها بعد
القبض
عليها من حفل زواج
ها، بسبب عدم إلتزامها بقرارات الحكومة بالإجراءات
الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ونشرت الفنانة
المغربية الشهيرة باسم "الشيخة طراكس"،
صورة على صفحتها بموقع "إنستجرام"، مرفوقة بتدوينة بعد واقعة توقفيها خلال
حفل خطبتها بسبب مخالفة حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.
وكتبت "طراكس" في التدوينة "انا قوية لم أخلق
لأهزم او لأضعف و أحزن .انا خلقت لأقاوم و أزهر كل يوم و لن أذبل انا خلقت قوية بالله
قبل كل شيء فلست قوية بأحد انا قوية بذاتي بنفسي و بشخصيتي و بداخلي".
وأضافت "فكلما ضعفت لحظة زادت قوتي لحظات اطول مما اتوقعها،
متفائلة بحياتي، ألتقي من يكرهني وابتسم في وجوههم، ولكل من يتمنى سقوطي اسفي عليهم
فلقد نسوا انا هناك الله سينصرني و نعم بالله . صباحكم تفاؤل و محبة ورضا من الله اصدقائي
الأوفياء".
وكانت السلطات الأمنية قد داهمت منزل الفنانة
الشعبية بعد
إقامتها حفل زواج
ها بمنزلها في مراكش من رجل خليجي لم يكن حاضرا بالحفل، حيث تم تغريم المدعوات مبلغ 300 درهم، واقتياد الفنانة
نحو مخفر الشرطة لتحرير محضر في الواقعة ومتابعتها في حالة سراح.