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الشرطة تلقي القبض على فنانة شهيرة خلال حفل خطوبتها على خليجي(صور)

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أرشيفية
 
السبت، 16-01-2021 12:19 م المصريون

ألقت قوات الشرطة القبض على فنانة شهيرة مثيرة للجدل، أثناء حفل خطوبةها على رجل خليجي، وذلك بعد بث فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ترقص في خطوبتها بحضور مجموعة من الفنانين، مخالفة الإجراءات الاحترازية.
وألقت قوات الأمن المغربية القبض على الفنانة المعروفة باسم "الشيخة طراكس"، خلال حفل خطوبةها بحضور فنانين وأقاربها.
ونقل "أخبارنا" عن مصادر محلية أن المصالح  الأمنية، تابعت فيديو جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر فيه الشيخة الطراكس، وهي ترقص وتغني مع فرقة موسيقية شعبية، كانت تنشط حفل خطوبةها بمنزلها بحي جليز بالمدينة الحمراء .
وقالت مصادر إعلامية محلية، إن خطيب الشيخة "طراكس" لم يتم اعتقاله خلاله المداهمة، لكونه لم يكن حاضرا أصلا بمكان الحفل، إذ أن الخطبة تمت عن بعد فقط.
وأضافت المصادر أن المعني بالأمر هو مواطن يحمل جنسية إحدى دول الخليج، ومتزوج هناك، حيث كان ينوي الحضور لإتمام باقي إجراءات الزواج حال تحسن الحالة الوبائية، ورفع القيود المفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا.
وظهرت "طراكس" في الفيديو الذي جرى تداوله على الفيسبوك، وهي ترقص وتغني مع فرقة موسيقية شعبية، كانت تنشط حفل خطوبةها بمنزلها بحي جليز بالمدينة الحمراء ، لتتدخل على الفور، حيث تم تغريم المدعوات للحفل، بالغرامة المطبقة في قانون الطوارئ ( 300 درهم) ، فيما جرى نقل الشيخة طراكس ووالدتها إلى الدائرة الأمنية رقم 16 ، للاستماع إليهما وتحرير محضر في الواقعة، حيث ستتم متابعة الفنانة في حالة سراح.





 

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