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فيديوهات وعلاقات محرمة.. المتهم بتعرية ابنته في الشارع يفجر مفاجآت

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المتهم
 
الأربعاء، 20-01-2021 03:05 م المصريون

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الأب الذي أحدث موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو له يقوم بتعرية طفلةه في الشارع ويهدد بحرقها.
وأمام جهات التحقيق، فجر الأب مفاجآت، زاعمًا أنه فعل ذلك انتقامًا من زوجته التي اتهمها بإقامة علاقات محرمة مع آخرين.
وقال المتهم بعد القبض عليه في محافظة الدقهلية: ” دي مش بنتي يا باشا، ولقيت على تليفون أمها 3 فيديوهات جنسية” .
وأضاف خلال استجوابه ، إنه اكتشف بالصدفة، علاقة والدة الطفلة بخطيبها السابق عن طريق فحص هاتفها، لكنه لم يقدم أي أدلة تفيد حدوث علاقة مخلة لزوجته، مشيرا إلى أنه حاول تقويم والدة الطفلة، بتعنيفها مرات كثيرة، لكنها لم ترتدع واستمرت في اتصالاتها المتكررة بأشخاص لم يعرفهم، من بينهم خطيبها السابق.
من جانبها قالت والدة الطفلة ، إن حديث زوجها عبارة عن إلقاء التهم جذافًا دون دليل، حتى يتهرب من جريمته الموثقة بالفيديو بحق طفلةهما وتعريتها ومحاولة حرقها وسط الشارع، لولا تدخل الجيران ومنعه، مؤكدة أنها عانت مع زوجها على مدار سنتين متصلتين، هى مدة زواجهما، وأنه كان يضربها ويعذبها بشكل مستمر، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة على بياض، كان يبتزها بها.
وأضافت والدة الطفلة، أن زوجها أجبرها على تصوير فيديوهات مخلة، وهى عارية من ملابسها، وكان يهددها بـ«الذبح»، وأجبرها أيضًا على ترديد ألفاظ نابية ضد والدها وأسرتها، وأنه كان يضع السكين على رقبتها كلما كانت ترفض، ثم يعاود التصوير وهي تتحدث.
وأشارت إلى أن زوجها حبسها لمدة أسبوع في المنزل، وكان يضربها بشكل يومي دون سبب، وأنه رفض الاعتراف بطفلةه، ثم ماطل في استخراج شهادة ميلاد، وقدم تبريرات واهية، مؤكدة أنها يأست من تصرفاته، وهربت من المنزل قبل 6 أشهر، وكانت تقيم في منزل أسرتها، وعندما طلبت منه مصروفات طفلة ونفقتها حاول حرقها في الشارع.
 

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