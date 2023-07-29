شاهد.. أول ظهور لوالد بوراك يكشف مفاجأة عما حدث مع نجله باللغة العربية





كشف والد الشيف التركي بوراك، إسماعيل أوزدمير، تفاصيل الفيديو الذي ظهر به نجله وهو يبكي.

وسخر والد الشيف بوراك من هذا المقطع، واصفا حركات نجله وتصرفاته خلال الفيديو بأنها "مصطنعة" والهدف منها استعطاف الجمهور.

وقال والد بوراك وهو يتحدث باللغة العربية: "عمل فيديو وهو جالس أمام الشلال ويبكي ويستعطف الناس، لكي يقول العالم أني ظالم".

وأضاف: "بوراك غالي علينا، الله يجيب له الخير والبركة ويساعد العالم، نحن بننبسط من هذا الشي وما بنزعل، لكن بيقول أبوي ضحك علي وباع الاسم بالعكس هو باع الاسم من غير خبري".

وتابع: "بيك اللي صنعك وساعدك وخلاك تعمل كل هذا، ياريت أنا متل بوراك عندي أب، الله يهديه على الطريق الصح ويهدي أمه وجماعته".

وأكمل: "أنا ممنون من بوراك حتى لو اتكلم علي، وغلط علي، أنا أب وهو بقلبي ومن دمي وروحي، كيف بدي أحكي على عرضي؟".