بعد تحذيره من فعل هذا الأمر.. وفاة رجل داخل حمام سباحة في فندق خمس نجوم

انتهت حياة رجل في حمام السباحة بشكل مأساوي، فقد توفي الرجل بعد أن فقد وعيه بضربه في رأسه من النزول من منزلق مائي في فندق خمس نجوم.

يحقق ممثلو الإدعاء في وفاة علي سيلجا (65 عاما) الذي كان يقيم في فندق خمس نجوم في مانافجات بمنطقة أنطاليا جنوب غرب تركيا.

تظهر كاميرا المراقبة "سيلجا" وهو ينزل على المنزلق رأسًا على عقب ثم يبقى تحت الماء بعد ارتطام رأسه في قاع حوض السباحة.

كان يمر السباحون على حين غرة قبل أن يكتشفه شخصان في النهاية بعد حوالي دقيقة من نزوله في المنزلق.

يمكن بعد ذلك رؤية رجل يسبح بسرعة إلى السيد سيلجا بعد القفز في الماء، ليتم وضعه بجانب المسبح قبل بدء محاولات الإنعاش.

ونُقل المواطن التركي إلى المستشفى لكنه توفي بعد أسبوع من وقوع الحادث، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أحد عمال الإنقاذ في المسبح حذر سيلجا من الانزلاق إلى أسفل رأسه.