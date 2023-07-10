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فيديو مرعب يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تفاجئ شاب في البحر

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الشاب
الإثنين، 10-07-2023 01:30 م

 



كثر الحديث عن ظهور أنواع مختلفة من القرش وسط السباحين بالعديد من الدول، كان آخرها في تركيا عندما مر قرش أسفل سباح وأرعبه بعدما لامس جسده.


ونشر موقع "يني شفق" Yeni Şafak التركي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطعا مصورا للحظة مرور القرش من أسفل شاب يسبح، وما تبعها من شعور مرعب كشفته ملامح الرجل.


وعلق الموقع، على الفيديو : "انعكست اللحظات المخيفة للرجل الذي مرت تحته سمكة قرش أثناء السباحة في البحر على الكاميرا مثل هذا".



وفي المقطع المصور، يظهر الشاب وهو يعوم بالمياه العميقة في أثناء مرور سمكة القرش وتصادف ذلك مع تصوير أحد أصدقاء الشاب له من على مركب.


وأظهر الفيديو أيضا صوت فتاة تنبه السباح بأن يهدأ ولا ينفعل أو يصدر حركات عنيفة حتى لا يلفت انتباه القرش فيهاجمه، ونجح الشاب في ذلك لمدة ثوان لكن بمجرد ما لامسته السمكة العنيفة لم يستطع وصرخ بصوت عال وتجسدت على وجهه ملامح الذعر.


الأيام الماضية، كثر تداول مقاطع مصورة تظهر أسماك القرش وهي تسبح بالقرب من الشواطئ التي يملأها المصطافون حول العالم، آخرها كان شاطئ نافار بولاية فلوريدا الأمريكية إذ شاهد المصطافون سمكة قرش تسبح بطريقة سريعة جدا وعلى مسافة قريبة جداً من الشاطئ.


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