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فيديو مؤثر.. أول ظهور للشيف بوراك بعد أزمته مع والده

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الشيف بوراك
الأحد، 23-07-2023 01:41 ص

 

نشر الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، فيديو له في أول ظهور بعد خلافه مع أبيه.

 

وشارك الشيف مقطعا مصورا عبر حسابه في "إنستغرام"، وهو يجلس مبللاً من ماء نافورة خلفه وتبدو عليه ملامح الحزن والحسرة وكأنه يبكي، وعلق "تصبحون على خير جميعاً".

 

وحصد المقطع المؤثر مشاهدات تعدت مليون مشاهدة، وأكثر من 15 ألف تعليق عبر فيها كثير من محبيه عن دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه في ظل أزمته العائلية والمالية.

 

جاء ذلك، بعدما أقدم بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، على رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

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