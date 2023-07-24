شاهد.. الشيف بوراك يُجهز مطعمه الجديد بعدما نصب والده عليه





أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير ، خلال مقطع فيديو عن افتتاح مطعمه الجديد في إسطنبول ، عقب الأزمة الأخيرة بينه وبين والده الذي قام ببيع حقوق ملكية اسم نجله دون علمه.

ونشر بوراك مقطع فيديو ، ظهر فيه أمام مطعمه الجديد ، ثم تجول بداخله ، حيث يعمل العاملون على إنهاء تجهيزات المطعم ، المقرر افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل .

وعلق بوراك على الفيديو قائلا :" تم افتتاح أول مطعم Czn Chef Burak في إسطنبول في Vadi Istanbul في سبتمبر. شكرًا جزيلاً على دعمكم .. افتتاح أول مطعم Czn Chef Burak في إسطنبول في سبتمبر في Vadi Istanbul Mall".