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تبرعاته لضحايا الزلزال السبب.. تفاصيل أزمة الشيف بوراك مع والده بعد احتياله عليه

تبرعاته لضحايا الزلزال السبب.. تفاصيل أزمة الشيف بوراك مع والده بعد احتياله عليه

بوراك
بوراك
الأحد، 23-07-2023 12:11 ص

 

تضطر الشيف التركي الشهير "بوراك" لبيع سياراته الفاخرة من أجل افتتاح مطعمه الجديد "الوحيد" بإسطنبول، بعدما خسر مطاعمه الأخرى بسبب مشاكل مع والده تتعلق بحقوق الملكية، بحسب وسائل إعلام تركية.

 

كان بوراك أوزدمير المعروف عالمياً باسم "CZN" أعلن أنه سيقاضي والده بسبب بيعه حقوق الملكية الخاصة بنجله دون علمه، بحسب ما ذكرت "يني شفق" المحلية التركية 18 يوليو 2023.

 

وبدأت المشكلة بين الأب وابنه منذ زلزال فبراير المدمر، حيث سعى بوراك لتقديم مساعدات كبيرة إلى مناطق الزلزال، لكنه واجه اعتراضاً من والده لمنعه من إرسال المساعدات، لتصل الأمور بينهما إلى أزمة.

 

نتيجة لتلك التطورات علم بوراك مؤخراً أن حقوق الملكية التي تشمل العديد من المطاعم في مدينة إسطنبول وغيرها "قد بيعت" من قبل والده، ما دفع الشيف التركي الشهير للتوجه إلى القضاء.

 

ومن المفترض أن تعقد أول جلسة في القضية بين الأب وابنه في سبتمبر المقبل.

 

في المقابل، نفى والد الشيف التركي اتهامات الاحتيال، ووصف ابنه بأنه يعاديه وأنه "ورث جينات والدته"، كما اتهمه بأنه يساعد الناس "للاستعراض".

 

أضاف: "قبل عامين لم يكُن بوراك معروفاً لأحد.. لم يكن هناك شيء اسمه CZN بوراك.. المساعدات التي يقوم بها مجرد استعراض، لا يساعد أحداً من قلبه".، بحسب صحيفة "ملييت" التركية.

 

بدوره، طالب بوراك الذي يتمتع بأعلى نسبة متابعة بين المؤثرين في تركيا، بإزالة جميع اللافتات من الأماكن التي تستخدم اسمه وصورته، مشيراً إلى أن والده "احتال عليه".

 

وظهر بوراك مؤخراً كذلك في مقطع فيديو يؤكد فيه أن مطعمه الوحيد بمدينة إسطنبول سيُفتتح قريباً بمنطقة "وادي إسطنبول"، مناشداً الناس ألا يأخذوا بالاعتبار "اللصوص" الذين يستخدمون صورته واسمه.

 

وذكرت "يني شفق" أن الشيف بوراك يحاول المضي قدماً بمفرده بعيداً عن والده، وأنه اضطر لبيع سيارات فاخرة يملكها، من أجل فتح مشروعه الوحيد المتبقي في تركيا، وهو المطعم الجديد بوادي إسطنبول.

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