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شاهد/ أحد عناصر طالبان يحاول تجريب بندقية أمريكية فوقعت الكارثة

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Native
الأحد، 12-09-2021 02:23 م

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر قيام أحد عناصر حركة “طالبان” الأفغانية بتجربة بندقية أمريكية .
وبين المقطع أثناء قيام عنصر طالبان بمحاولة نزع أحد أجزاء البندقية بالقوة فخرجت رصاصة في رأسه أوت به في الحال.
وعقب السيطرة على كابول ظهر عناصر حركة طالبان وهم يحملون البنادق الأمريكية ويلتقطون الصور بجانب أسلحة مختلفة الأنواع والمهام وطائرات أمريكية تركتها واشنطن جميعها عقب الانسحاب من هذا البلد الآسيوي.
وتتكون الأسلحة النارية من بنادق خدمة أمريكية مثل M16 و M4 بالإضافة إلى بعض بنادق قنص من طراز كلاشينكوف AK-47s و دراجونوف روسية التصميم.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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