داعش تنشر صورة الانتحاري مفجر مطار كابل

الجمعة، 27-08-2021
11:14 ص
كشف تنظيم داعش
الإرهابي، عن اسم وصورة الانتحاري المسؤول
عن واحد من تفجيري مطار كابل
اللذين أوديا بحياة العشرات، منهم 13 عسكرياً أميركياً،
إضافة إلى عشرات الجرحى.
وكان تنظيم داعش
– خراسان تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية
استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابل
، يوم الخميس.
وجاء في بيان تنظيم داعش
– خراسان، الذي صدر الخميس ونشرته
وكالة “أعماق”، أن اسم الانتحاري هو “عبد الرحمن اللوغري”. كما نشر التنظيم صورة للمفجر
“اللوغري”.
وقالت “أعماق”، في بيان صدر الخميس، إن “مقاتلها” استطاع
التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة “لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات
الأميركية”.
هذا وقد ارتفعت حصيلة الهجوم على مطار كابل
، وفق مسؤولين
أميركيين وأفغان بلغت 103 قتلى، في وقت قالت قناة “فوكس نيوز” Fox
News الأميركية إن المئات
من عناصر تنظيم داعش
ينتشرون قرب مطار كابل
.