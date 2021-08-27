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ضاحي خلفان يفجر مفاجأة عن المتورط في تفجير مطار كابل

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الجمعة، 27-08-2021 01:19 ص

كشف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن الجهة المتورطة في التفجير الانتحاري الذي وقع بـ”مطار كابل” الأفغاني.
وقال “خلفان” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن “البصمة الإرهابية لعمليات التفجير في مطار كابل تحمل بصمة القاعدة، فالقاعدة عادة يكون لها أكثر من عملية في آن واحد هذا والله أعلم”.
وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا في وقتٍ سابق، سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حركة “طالبان” تأكيده سقوط 13 قتيلًا على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.
 

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