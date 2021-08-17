الثلاثاء 17 أغسطس 2021
توقيت مصر 13:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منع من يرتدي ملابس رائحتها كريهة من ركوب النقل العام في السعودية

فنانة شهيرة تحذف تغريدة عن طالبان بعدما فوجئت بتعليقات الجمهور

شاهد/ فيفي عبده: «اشتريت تربتي وجهزت أوضة ليا فيها جميلة ولذيذة»

شبه عُراة.. ميرهان حسين تثير الجدل بصورة جريئة مع بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

إسرائيل تستنجد من الحرائق وتطلب المساعدة

وزير التعليم يعلن حجب نتيجة نجلي نائب برلماني بعد الضجة التي أثيرت

صدمة لجماهير الأهلي..صفقة تاريخية مع الهلال السعودي بطلها محمد الشناوي

تامر أمين يفجر مفاجاة عن بيرسي تاو بعد انتقاله لـ الأهلي

أول صور للأفغان الفارين من طالبان وهم متكدسين داخل الطائرة

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

فنانة شهيرة تحذف تغريدة عن طالبان بعدما فوجئت بتعليقات الجمهور

58873461_401
ا
Native
الثلاثاء، 17-08-2021 12:37 م

اضطرت الفنانة السورية الشهيرة، كندة علوش، زوجة الفنان عمرو يوسف، لحذف تغريدة لها نشرتها الأحد عبر حسابها على موقع “تويتر”، تتناول الأوضاع الحالية في أفغانستان، وسيطرت حركة طالبان على كامل الدولة والسلطة، بسبب تعليقات الجمهور على التغريدة وتعاطفهم مع طالبان.
وأوضحت في تغريدة أخرى لها، أنها قررت حذف تغريدة أمس بعدما صدمت من الردود، ومن كم الناس التي تشجع حركة طالبان الأفغانية.
وعن رأيها في أحداث أفغانستان بشكل عام، اعتبرت كندة علوش في نفس التغريدة أن سيطرة “طالبان” على السلطة “هي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة”.
وأضافت: “ما أبشع السياسة وما أبشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة” وتساءلت: “كيف من الممكن أن نتخلص من هذه الكوابيس”.


 

إقرأ ايضا

296577_48_1608559608

شاهد/ فيفي عبده: «اشتريت تربتي وجهزت أوضة ليا فيها جميلة ولذيذة»

5581573901608537613

شبه عُراة.. ميرهان حسين تثير الجدل بصورة جريئة مع بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

1536267_0

وزير التعليم يعلن حجب نتيجة نجلي نائب برلماني بعد الضجة التي أثيرت

أخبار متعلقة

sama-and-mortada1904

مرتضى منصور يفاجئ سما المصري بتصرف غير متوقع أمام المحكمة

31-07-21-5603-

وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

gt

شاهد/ فنانة إماراتية شهيرة تظهر على كرسي متحرك في شوارع مصر

202107201125112511

ضبط زوجة لاعب شهير وطبيب تسبب في تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز

Capture

شبه عارية.. دنيا بطمة تثير الغضب بملابس جريئة وتغلق التعليقات

98ce4b245f9f817344286129c6cd11a0

نقابة الأطباء: 84 مخالفة طبية كادت تودي بحياة ياسمين عبدالعزيز