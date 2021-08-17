فنانة شهيرة تحذف تغريدة عن طالبان بعدما فوجئت بتعليقات الجمهور

الثلاثاء، 17-08-2021
12:37 م
اضطرت الفنانة
السورية الشهيرة، كندة علوش
، زوجة الفنان عمرو يوسف، لحذف تغريدة
لها نشرتها الأحد عبر حسابها على موقع “تويتر”، تتناول الأوضاع الحالية في
أفغانستان، وسيطرت حركة طالبان
على كامل الدولة والسلطة، بسبب تعليقات الجمهور على
التغريدة
وتعاطفهم مع طالبان
.
وأوضحت في تغريدة
أخرى لها، أنها قررت حذف تغريدة
أمس بعدما صدمت من
الردود، ومن كم الناس التي تشجع حركة طالبان
الأفغانية.
وعن رأيها في أحداث أفغانستان بشكل عام، اعتبرت كندة علوش
في نفس التغريدة
أن سيطرة “طالبان
” على السلطة “هي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل
والأوبئة”.
وأضافت: “ما أبشع السياسة وما أبشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة”
وتساءلت: “كيف من الممكن أن نتخلص من هذه الكوابيس”.