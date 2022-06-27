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شاب يلقي بنفسه من الطابق الـ 21 بالعباسية ويسقط على سيارة.. شاهد ماذا حدث

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الإثنين، 27-06-2022 12:09 م
تخلص شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من حياته بمنطقة العباسية بالوايلي، بعد إلقاء نفسه من الطابق الحادي والعشرون.
وسقط الشاب على إحدى السيارات الملاكي، ما أدى إلى تحطمها بشكل كبير.
وتسبب سقوط الشاب في مصرعه على الفور بعد كسر الجمجمة كما تسبب في تهشم السيارة .
كانت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة العباسية بالوايلي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "أحمد ع ح"، 21 سنة، بمنطقة المعادي، مصاب كسر مضاعف بالقدمين واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالجمجمة وتوفى .

وتم نقل الجثة لمستشفى الدمراداش، وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من كونها سقوط طبيعي أم حادث انتحار، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.


 

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