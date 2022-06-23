صور.. غرق شاب في العلمين بعد ساعات من كتابة منشور عجيب!

الخميس، 23-06-2022
09:33 ص
لقي
شاب
يدعى “محمود صقر”، مصرعه غرق
ا داخل بحر العلمين
، وذلك بعد ساعات من كتابته
منشورا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يناجي فيه ربه بأن يسامحه.
جاء
ذلك أثناء توجهه للعمل بمدينة العلمين
، حيث قام بالنزول للاستمتاع بمياه البحر قبل
ساعات من العمل ولكن جرفه التيار فلقي مصرعه غرق
ا.
وكان
آخر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "انا بحبك يارب وعارف إنى معملتش
حاجه تخلينى مطمن، وعارف لو انا مُت دلوقتي وقابلتك بس بتوسل إليك انك تسامحنى علي
كل يوم مصلتشى فيه وعلى كل غلط عملته، ونسيت استغفرك علي كل حاجه عملتها واغضبتك ف
يارب أخرج حب المعاصى من قلبى، واهدنى واصلح لي شأنى وردنى اليك رداً جميلا".
فيما
ينتظر العشرات من أهالي قرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية
وصول الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير من مقابر الأسرة في القرية.