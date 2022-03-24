الأحد 27 مارس 2022
توقيت مصر 13:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يثير الجدل ويطالب السيدات بتغطية أجسادهن داخل النادي لمنع التحرش

بعد تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني: «شكرًا يا خطيب»

سعر الدولار اليوم الأحد.. مصرف أبوظبي يسجل أعلى زيادة

تحول مفاجئ في موقف صلاح في التفاوض مع ليفربول

«جسمك أبيض..تعالي الفيلا هبسطك».. الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن

مقتل مواطن مصري في أوكرانيا نتيجة القصف الروسي

بعد تأييد إعدامه.. نجل الفنان أبوالعباس يكشف مفاجأة عن سبب قتل زوجته وطفلتيه

500 صورة لفتيات عاريات.. تفاصيل القبض على صاحب محل ملابس الزيتون

دليل من 5 خطوات للربح في تداول الفوركس

حكم نهائي.. إعدام نجل الفنان المرسي أبوالعباس

ADS
 

زوجة بطل «أبوالعروسة» الأجنبية تفضحه بكشف وقائع صادمة

من-هي-كيكي-نيلسون-زوجة-سيد-رجب-الثانية-780x470
سيد رجب وزوجته
Native
Teads
الخميس، 24-03-2022 12:30 م
كشفت الزوجة الثانية للفنان الشهير سيد رجب تفاصيل استيلائه على أموالها وطردها من البيت.
وأوضحت كيكي نيسليون، وهي أميركية الجنسية في منشور لها تحت عنوان "خلف الكواليس مع أبو العروسة سيد رجب" على صفحتها في فيسبوك، أنه طردها من البيت ومنعها من دخول مزرعتها وبيتها بمنطقة دهشور، في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، ناكراً حقوقها .
وأردفت أنها وزوجها الفنان كانا اتفقا على الانفصال بشكل ودي دون طلاق، حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بها والإقامة في مصر، كما اتفقا على أن يدفع لها نفقة شهرية مناسبة ويساعدها في الحصول على مسكن مناسب؛ إلا أنه مع مرور الوقت ودون أسباب، رفض رجب التوقيع على الاتفاق. وأبانت أنه رفض التحدث معها طوال هذه الفترة، ولم يصلها منه أي شيء منذ أبريل الماضي".
وتابعت قائلة إن "رجب كان يعمل بأحد المصانع عندما عرفته"، لافتة إلى أنها اشترت الشقة من مدخراتها عام 2002. كذلك، أشارت إلى أنهما سكنا في تلك الشقة لمدة 15 عاماً، بعد أن تمكن سيد ومن خلال معارفها في الأوساط الفنية بمصر أن يبدأ مشواره الفني".

أنكر حقوقها

كما كشفت أنه أن أنه "عام 2009، عندما كان زوجها السابق يخطو خطواته الأولى، اقترح شراء قطعة أرض بمنطقة دهشور من أموالها. فقامت بالفعل بشرائها باسمه لأنها لست مصرية" "أجبرني على ذلك" كذلك أكدت أن " طليقها اشترى قطعة أرض صغيرة أخرى ملاصقة لتلك الأرض ، وحرر لها عقد بيع بنصف الأرض فقط، فيما احتفظ بأصول عقود البيع معه. لكنها أوضحت أنها لم تطالبه به لأنه كان زوجها، حتى اكتشفت لاحقا أنه ينكر حقوقها.

لا تجد علاج السرطان

وتابعت : "كيف أنكر علاقة دامت 21 سنة واستثمرت فيها كامل مدخراتي، لأجد نفسي غير قادرة على دفع الفحوصات الدورية لمرض السرطان". "لم يعد لي مصدر دخل" وأضافت: "لقد أنهيت حياتي العملية ولم يعد لي مصدر دخل يكفل لي حياة كريمة. والأمر الأكثر قسوة هو مقاطعة أولاد سيد رجب لي"، مختتمة منشورها بالقول: "يؤسفني يؤلمني أصدقائي الأعزاء أن أكشف لكم عن القصة الحقيقية لأبو العروسة".
 

إقرأ ايضا

image

«جسمك أبيض..تعالي الفيلا هبسطك».. الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن

image

مقتل مواطن مصري في أوكرانيا نتيجة القصف الروسي

2022_3_26_19_35_30_670

بعد تأييد إعدامه.. نجل الفنان أبوالعباس يكشف مفاجأة عن سبب قتل زوجته وطفلتيه

أخبار متعلقة

download

السعودية.. امرأة تخرج للشارع عارية تمامًا من أجل الطلاق

218653

جعل صديقه يمارس الرزيلة مع زوجته عدة مرات ثم قتله لسبب آخر صادم بحلوان

2017_11_9_13_50_45_754

صدمة.. زوجة تقع على زوجها فتتسبب في موتهما معًا

17228228231637397399

ماذا تفعل الزوجة التي تنزعج من شخير زوجها؟.. مبروك عطية يرد

download

مواطن يلقي زوجته وأبنائه الخمسة من شرفة المنزل

03-03-22-241148547

مبروك عطية يفحم زوجة تُفضل القطط على زوجها