سوريا تطلب دعماً من مصر

طالب وزير الكهرباء السوري سنجار طعمة دعم مصر في مجال الكهرباء لبلاده ضمن العمل العربي المشترك.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت خلال لقاء مع سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء، وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 1 و2 ديسمبر الحالي، قال إن هناك تعاونا بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثلا في تقديم الدعم الفني، وتبادل الخبرات والعمل المشترك بمجالات الطاقة المتجددة.

وأضاف عصمت خلال اللقاء، وفقا لبيان وزارة الكهرباء أن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة في المجالات المتعلقة بالكهرباء، وتعمل في العديد من الدول في إطار العمل العربي المشترك.

من جانبه، أشاد وزير الكهرباء السوري بالعمل العربي والتعاون بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الفعال للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، مطالبا بدعم شبكة الكهرباء في سوريا في ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل بمجالات الكهرباء المختلفة.