الأحد 22 يناير 2023
توقيت مصر 23:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. تمساح يحمل جثة طفل في النهر لإعادته لأهله بعدما فشلوا في العثور عليه

بعد تصدرها التريند.. حقيقة واقعة "أماني" فتاة الشرقية التي أنقذت أسرة من الموت

شابين وفتاتين.. العثور على 4 جثث إحداها متفحمة تثير الرعب في الكويت

عاجل.. المحكمة تصدر قرارًا في إعدام قاتل نيرة أشرف

فنانة شهيرة: تعرضت للاغتصاب في بداية مسيرتي ولم أقاوم كثيرًا خوفًا على حياتي

سهير رمزي تكشف عن المشهد الذي تسبب في طلاقها

"مقبوض عليها".. الداخلية ترد على منة فضالي وتكشف مفاجأة عن اختفاء مساعدتها

هَمَج وإرهابيين.. بيان شديد اللهجة من الأزهر على حرق نسخة من المصحف في السويد

قرب 30 جنيهًا.. سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد

عادة شائعة.. مدير معهد القلب يحذر من شرب الشاي عقب تناول الطعام

ADS
 

سهير رمزي تكشف عن المشهد الذي تسبب في طلاقها

9999
سهير رمزي
Native
Teads
الأحد، 22-01-2023 11:26 ص

 

قالت الفنانة سهير رمزي إن فيلم "المذنبون" الذي جسدت بطولته عام 1975 كان سببا في انفصالها عن زوجها.

 

وقالت سهير رمزي في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، الجمعة: "فيلم (المذنبون) شارك به أبطال كثيرون، وكان يناقش قضايا مهمة في المجتمع وقتها، وكان السبب في طلاقي".

 

وأضافت: "زوجي رفض إني أمثل الفيلم وكان شارط لو وافقت هننفصل وأنا عنيدة بطبعي، وبالفعل اطلقنا، ورجعنا تاني".

 

وتابعت: "الفيلم كان في بداياتي الفنية وكتبه نجيب محفوظ ووافقت على الفور وكنت سعيدة به جدا، وهو من علامات السينما، ولكن كنت جريئة في مشاهد فيه".

 

وكانت سهير رمزي أكدت في الجزء الأول من لقائها أن المشاهد الجريئة التي قدمتها هي جزء من تاريخها، وأنه لو لديها القدرة على حذفها فلن تفعل ذلك.

 

وقالت "لو رجع بي الزمن لورا لن أقدم نفس المشاهد الجريئة، وهارفض لو سُئلت حاليا، قديمًا كنت أقدم هذه المشاهد ومقتنعة بها".

وأضافت: "قديمًا كنا بننزل ونسوق عربياتنا وبنلبس براحتنا ومحدش بيقول حاجة خالص، دلوقتي لا، وكل المصائب في حياتنا مسؤولة عنها السوشيال ميديا".

 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. تمساح يحمل جثة طفل في النهر لإعادته لأهله بعدما فشلوا في العثور عليه

2(26)

بعد تصدرها التريند.. حقيقة واقعة "أماني" فتاة الشرقية التي أنقذت أسرة من الموت

24-12-20-705799271

فنانة شهيرة: تعرضت للاغتصاب في بداية مسيرتي ولم أقاوم كثيرًا خوفًا على حياتي

أخبار متعلقة

2004896_0

سهير رمزي: مشاهدي الجريئة تاريخي لا أريد حذفه.. وصورتي بالحجاب بتزعلني

Capture

ميمي جمال تكشف شرط عادل إمام لحضور زفاف ابنتها (فيديو)

15953466290586021

راقصة شهيرة تبكي: أمنيتي إن ربنا يحسن خاتمتي ويرضي عني (فيديو)

620ce25d6cb0414070deaccf8920db3a

فنانة شهيرة: بصاحب رجالة أكتر من الستات وجوزي لا يمانع

Eh7pj8EWoAAdkmc

«مشهد في السرير».. إلهام عبد البديع تفجر مفاجآت عن مخرج معروف وأدوار الإغراء

images

فنانة شهيرة: ابني بيشتغل في خدمة الغرف بالفنادق عشان يطلع راجل