سهير رمزي تكشف عن المشهد الذي تسبب في طلاقها





قالت الفنانة سهير رمزي إن فيلم "المذنبون" الذي جسدت بطولته عام 1975 كان سببا في انفصالها عن زوجها.

وقالت سهير رمزي في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، الجمعة: "فيلم (المذنبون) شارك به أبطال كثيرون، وكان يناقش قضايا مهمة في المجتمع وقتها، وكان السبب في طلاقي".

وأضافت: "زوجي رفض إني أمثل الفيلم وكان شارط لو وافقت هننفصل وأنا عنيدة بطبعي، وبالفعل اطلقنا، ورجعنا تاني".

وتابعت: "الفيلم كان في بداياتي الفنية وكتبه نجيب محفوظ ووافقت على الفور وكنت سعيدة به جدا، وهو من علامات السينما، ولكن كنت جريئة في مشاهد فيه".

وكانت سهير رمزي أكدت في الجزء الأول من لقائها أن المشاهد الجريئة التي قدمتها هي جزء من تاريخها، وأنه لو لديها القدرة على حذفها فلن تفعل ذلك.

وقالت "لو رجع بي الزمن لورا لن أقدم نفس المشاهد الجريئة، وهارفض لو سُئلت حاليا، قديمًا كنت أقدم هذه المشاهد ومقتنعة بها".

وأضافت: "قديمًا كنا بننزل ونسوق عربياتنا وبنلبس براحتنا ومحدش بيقول حاجة خالص، دلوقتي لا، وكل المصائب في حياتنا مسؤولة عنها السوشيال ميديا".