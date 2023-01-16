فنانة شهيرة: بصاحب رجالة أكتر من الستات وجوزي لا يمانع





كشفت الفنانة لقاء الخميسي أن عدد أصحابها الرجال أكثر بكثير من النساء، وأن زوجها اللاعب السابق محمد عبدالمنصف لا يمانع في ذلك.

وقالت لقاء الخميسي، خلال لقاء مع برنامج Girls Space، أنا "عندي صحابي الرجالة كتير أوي يعني صحابي الرجالة أكتر من الستات ومحمد جوزي متقبل لأن في منهم ناس أعرفهم من قبله وهما اتنين قريبين ليا جدا".

وأضافت "في ناس قريبين ليا في الوسط الفني ومحمد عارف، وطالما العلاقة في إطارها المتعارف عليه يبقى خلاص".

وبخصوص حوادث التحرش التي تعرضت لها، لفتت الخميسي إلى أنها تعرضت للتحرش لأول مرة بعد عودتها إلى مصر للالتحاق بالمعهد العالي للتمثيل، حيث كانت مقيمة خارج مصر.

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وأوضحت أنها كانت تخرج من المنزل مبكرًا في الخامسة صباحًا، لبعد المسافة بين منزلها والمعهد، وفي أحد الأيام رأت منظرًا من رجل، عرضها لصدمة نفسية، أفقدتها النطق لمدة 15 يومًا، حيث لم تكن تستوعب ما حدث، وامتنعت عن الخروج من منزلها تمامًا.

وأضافت أنها تعرضت مرة أخرى للتحرش أيضا أثناء ذهابها للمعهد، وقامت بضرب الشخص المتحرش. وتابعت: "جريت وراه بالعربية وفتحت الباب، وبالشنطة اللي في إيدي وفيها حاجات تقيلة نزلت فيه ضرب، والناس في الشارع بتشجعني وهما مش عارفين في أيه".

وكشفت الخميسي أن المرة الأولى التي تعرضت فيها للتحرش كانت المرة الوحيدة التي أخبرت أحدًا فيها بما حدث، ولكن بعد ذلك اعتادت أن تتعامل مع الأمر.

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