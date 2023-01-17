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راقصة شهيرة تبكي: أمنيتي إن ربنا يحسن خاتمتي ويرضي عني (فيديو)

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هندية
Native
Teads
الثلاثاء، 17-01-2023 10:58 ص

 

 

أكدت الراقصة المعتزلة هندية، أن الرقص مهنة مربحة جدا لكن مصاريفها أكثر من ربحها، متمنية أن يرزقها الله حسن الخاتمة.

 

وقالت هندية، خلال حلولها ضيفة على برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": أحلامي مبقتش موجودة؛ لأن خلاص ضاع العمر، أنا بقعد مع أي حد في الجامع وأسأله حسيت بالوقت يقولي محستش".

 

وأضافت فيما لم تتمالك دموعها: "حلمي الوحيد أن ربنا يحسن ختامي ويرضى عني، أنا خايفة من حسن الخاتمة".

 

وتطرقت هندية خلال اللقاء إلى عملها كراقصة، مشيرة إلى أن "الرقص مهنة مربحة لكن مصاريفها أكثر من ربحها، بمعنى أن الفرقة بتكلف واللبس بيتكلف جدا".

 

وتابعت: "كنت بعمل كل شهر 7 فساتين، الفستان بيتكلف 10 آلاف جنيه، ده من 22 سنة، كنت بكلف الفساتين بشكل هستيري ولما بطلت رقص كنت بعيط ودموعي بتنزل على الفلوس اللي صرفتها".

 

وحول من تحب متابعتهم من الفنانات، قالت هندية: "غادة عبد الرازق رقم واحد، ومن أهم الممثلات على الساحة العربية، ومنى زكي وليلى علوي وإلهام شاهين وفيفي عبده كل دول بحبهم جدا.

 

أما عن الراقصة التي تركت بصمة، فقالت هندية: "كل واحدة ليها شكل ولو كنا شبه بعض مكنش يبقى لكل واحدة شكلها، أما الأجانب فـ لوردينا وأنستازيا هايلين أنا أعرفهم من السوشيال ميديا".

 

 

 

وهندية راقصة وممثلة لم تكمل دراستها وتفرغت للعمل كراقصة في نهاية السبعينيات، ثم جاءتها الفرصة لدخول مجال الفن من خلال السينما في منتصف الثمانينيات.

 

ومن أهم أفلامها "حنفي الأبهة" عام 1990، و"مطاردة في الممنوع" عام 1993، إلى جانب مسلسلات مثل "الهجرة إلى المجهول"، و"يوميات زكي الناصح".

 

وفي المسرح، شاركت هندية في "المليم بأربعة"، و"حمري جمري"، واعتزلت الفن عام 1999 عقب وفاة شقيقها، وارتدت الحجاب.

 

ومؤخرا، أعلنت هندية أنها قررت خلع الحجاب والعودة للفن بعد أن انفصلت عن زوجها بعد 11 سنة زواج بسبب عدم إنجاب أطفال.

 

وأوضحت أنها كانت تقضي فترات طويلة بالمنزل بمفردها، وهو ما جعل الأصدقاء ينصحونها بالعودة إلى الفن مرة أخرى أو عمل مشروع تجاري، مشيرة إلى أنها تعرضت للخسارة في المشاريع التجارية التي دخلتها مما جعلها تعود للفن.

 

وأضافت هندية أنها تخلت عن شكل الحجاب التقليدي وأصبحت ترتدي كاب ثم ايشارب، ثم خلعت الحجاب كليا، مؤكدة أنها بعد أداء فريضة الحج وعمل ما يقرب من 11 عمره أصبحت ترفض ارتداء الملابس المكشوفة.

 

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