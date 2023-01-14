«مشهد في السرير».. إلهام عبد البديع تفجر مفاجآت عن مخرج معروف وأدوار الإغراء

إلهام عبد البديع

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حلت الفنانة إلهام عبد البديع ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، وتحدثت عن أبرز الصعوبات التي مرت بها في حياتها الشخصية وفترة اكتئابها، وكشفت عن رأيها في أدوار الإغراء.

ونستعرض لكم أبرز تصريحات الفنانة إلهام عبد البديع

- كلمت الفنان تامر حسني يوم فرحي وكان جي بس الوقت أتأخر.. وحمادة هلال فاجأني رغم سفره إلى لبنان.



- أكتر حاجة بتضايقني من وليد زوجي إنه بيتكلم وفيه ناس.. وده مينفعش لإني ممثلة.



- وليد مكنش فاهمني في الأول.. ولكن هو كان متمسك بيا وحاول كتير علشاني.



- أنا أكبر من زوجي بـ 8 سنين.. ومعظم أهلي كانوا معترضين على الزواج.



- عشت قمة النجاح في العشرينات من عمري.. ودلوقتي مينفعش أظهر في دور الابنة بسبب سني.



- جدتي كانت كل حياتي.. وعقلي مكنش مستوعب إن في يوم من الأيام هتموت.



- جالي اكتئاب بعد وفاة جدتي وحاولت الانتحار.



- جالي اكتئاب بعد مسلسل ولاد تسعة علشان تعمقت في الشخصية.



- جاتلي نوبة اكتئاب تاني بس أقوى.. وحصلي شبه شلل بسيط، والحمد لله الدكتور أنقذني.



- أتمنى الغناء مع تامر حسني.. وكنت مختلفة مع كريم عبد العزيز في الزيبق.



- قُلت لمحمد رمضان أحب إني أشتغل معاك بس السنة دي هشتغل مع عادل إمام.



- نص الشعب المصري حبني في طاقة القدر.. والنص التاني في الزيبق.



- إلهام شاهين وليلى علوي تاريخ.. والأقرب لشخصيتي ليلى علوي.



- تركت عملي كمساعدة مخرج علشان أكون ممثلة.



- معنديش أصول شامية أنا شبراوية جدًا.



- كنت بحاول موقفش في التمثيل.. المرض هو اللي وقفني شوية.



- بعمل أغاني أطلع فيها طاقتي علشان محسش إني بعيد عن الكاميرا.. ومطربة مصر الأولى هي الفنانة أنغام.



- الإغراء نوعين ببصة بحركة وحاجات بسيطة.. بس أنا مبعملش الحاجات دي.



- أتعرض عليا بطولة فيلم مع مخرج كبير جدًا وموافقتش بسبب مشهد في السرير.. وأفلام الإغراء مبقتش بتتعمل في مصر زي زمان.



- وحشتني السينما.. وكل الأدوار اللي بتجيلي في أقوى في الدرامي.