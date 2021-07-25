سمية الخشاب في ظهور جريء بالروب على السرير: الجمال الحقيقي (صور)

الأحد، 25-07-2021
02:36 م
أثارت الفنانة
سميّة الخشاب، الجدل بأحدث جلسة تصوير خضعت لها بـ "روب
الحمام".
ونشرت "الخشاب" الصور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل
الإجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي مستلقية على السرير
وترتدي الروب
الأبيض، من أحد الفنادق في دبي، ، ووضعت ماكياج ثقيل مع أحمر شفاه باللون الأحمر
وحددت عيونها باللون الأسود ما زاد الإطلالة جرئةَ.
وأرفقت المنشور بتعليق: "الجمال الحقيقي هو في أن تكون نفسك".
وتفاعل الجمهور مع الصورة منقسمين بين مثني عليها ومنتقد لإطلالتها الجريئة.
يذكر أن سمية الخشاب
شاركت في رمضان 2021 في مسلسل "موسى"
بطولة محمد رمضان وعبير صبري ورياض الخولي وهبة مجدي وسيد رجب ومن إخراج محمد
سلامة.