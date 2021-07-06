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صدمة.. أغرب ما فعله الأطباء مع ميار الببلاوي بعد كسر أصابع قدمها(صور)

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ميار الببلاوي
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الثلاثاء، 06-07-2021 06:21 م

كشفت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي عن تصرف الأطباء معها بعد ذهابها إلى المستشفى إثر تعرض أصابع قدمها للكسر بعد سقوط “دولاب” على قدمها.
وقالت “الببلاوي”: “شفت وجع لا يحتمل.. ربنا ما يكتبه على حد”، لكنها طمأنت الجمهور على حالتها الصحية وعلقت: إنها ما تزال تلزم الفراش لليوم الثاني على التوالي ومن دون حركة، “الأطباء قالوا لي مينفعش أمشي على الأرض خالص”.
ولفتت: “بقيت مكسوفة من الناس أوي، عشان أخباري كلها عن مرضي وبس، خايفة أكون بصدر لهم طاقة سلبية، والله ده غصب عني مش بإيدي”.
وأردفت الببلاوي أن سقوط “ضرفة الدولاب” على قدمها، تسببت بكسر 4 أصابع، موضحة: “حصل لي نزيف جامد جدًا، خصوصًا إني باخد علاج سيولة عشان القلب، وده زود النزيف أكتر، وكنت لابسة بيجامة في البيت عادي، واضطريت إن ألبس إسدال وأنزل على المستشفى بسرعة”.
وأشارت: “أول ما وصلت المستشفى، لاقيتني باتعامل عادي جدًا، رغم إني كنت بنزف، وقالوا استني طبيب الجراحة لسه هيجي بعد 5 ساعات”، وبينت: “خلعت الماسك اللي كنت لابساه، وقلت لهم أنا ميار الببلاوي ها تتعدلوا معايا ولا أعمل إيه؟”.
وتابعت: “الدكاترة كانت بتتعامل معايا عادي، وقالوا لازم نستنى دكتور الجراحة هيجي الساعة 4، وكنا وقتها الساعة 11 الظهر.. يعني لسه هستني 5 ساعات.. قلت لهم هاعمل لايف حالًا وأقول اللي بيحصل معايا.. ده أنا بموت”.
واختتمت: “لاقيت الموضوع اختلف تمامًا وخدت بنج وعالجوني.. والدكتور اللي كان هايجي بعد 5 ساعات جه في خلال 10 دقايق.. معرفش ليه بيعملوا كده؟”.



 

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