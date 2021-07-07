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صور مؤخرتها.. حكم نهائي على الطبيب المتحرش بالفنانة زينب غريب

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زينب غريب
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الأربعاء، 07-07-2021 02:59 م

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأربعاء بتغريم طبيب بيطري مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف بهاتفه المحمول.
وأحالت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، فى وقت سابق المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجني عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد.
وبتكثيف الجهود الأمنية تم القبض عليه وإحالته أمام تحقيقات النيابة العامة وللمحاكمة بعدما عثر على 3 صور لها على هاتفه.
وكانت الفنانة الشابة زينب غريب، قد كشفت عن تعرضها للتحرش الجنسي، على يد طبيب بيطري، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكشفت عن مهنة المتحرش بها قائلة: "الأغرب أنه دكتور بيطري، وعلى ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه".
كما كشفت الفنانة زينب غريب عن تلقيها عرضا من والدة المتحرش قائلة: "دي كمان عرضت عليا تعويض مادي.. بس حسيت إني بالكيلو ومين هدفع أكتر"، وفي إحد التعليقات للفنانة الشابة أيضا أعلنت من خلاله اتخاذ الإجراء القانوني: "عملت المحضر دا اللي حصل وبعد 8 ساعات إجراءات عايزني اتنازل".
 

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