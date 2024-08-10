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سلوى محمد علي: الفنان مش قدوة والفن مش رسالة

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سلوى محمد علي
السبت، 10-08-2024 01:34 م نسمه عبد الوهاب
تحدثت سلوى محمد علي عن دور الفنان وتأثيره في الحياة العامة، قائلة: "هناك مفهوم عن كون الفنان قدوة، ولكنه غير ذلك، الفن مش رسالة كما يعتقد البعض، في مفهوم متاخد عن الفنان أنه قدوة وأن الفن رسالة، ولكن الحاجات دي ظاهرها لذيذ وباطنها وحش، فمحدش قدوة لحد والفن مش رسالة".
وقالت سلوى محمد علي عن أعمالها المسرحية: "لو خُير أي فنان بين المسرح وأي مجال آخر لاختار المسرح، والحمد لله الدنيا كانت منقسمة بيني وبين زوجي لما كان يشتغل ويكسب فلوس، كنت أعمل في المسرح وأصرف على المسرح من مالي الخاص، وعندما مرض زوجي وأصبح لا يستطيع الإنفاق على المنزل، بدأت أتجه إلى الأعمال التي تعمل فلوس مثل الدراما والسينما".

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