بوسي توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب: حرام اللي بتعمليه في نفسك

السبت، 03-08-2024
04:21 م
نسمه عبد الوهاب
وجهت المطربة بوسي رسالة إلى الفن
انة شيرين عبد الوهاب تمنت فيها أن تعود لقوتها ولجمهورها كما كانت من قبل أزماتها.
وقالت بوسي في لقاء مع "عرب وود" في رسالتها إلى شيرين عبد الوهاب: "أنا بعشق شيرين عبد الوهاب وبعشق صوتها ومستخسراها وبقول حرام اللي بتعمليه في نفسك، أنا مش عايزة اتدخل في حياتها الشخصية، لكن نصيحة من معجبة مش زميلة، إحنا محتاجين شيرين بتاعة زمان اللي كانت مركزة مع شغلها أكتر وكانت بتحب مهنتها وبتحب الغنا وبتحب شغلها وبتعمل حاجات حلوة تكسر الدنيا، ربنا يعملها كل الخير".