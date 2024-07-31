فيديو صادم.. فيفي عبده تستعرض أنوثتها في الساحل الشمالي





تواصل الفنانة فيفي عبده الاستمتاع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وتحرص على مشاركة أوقاتها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد ظهرت خلاله وهي تستجم وترقص على أغنية "صدمة" للفنان محمد حماقي وعلقت عليه: "صباح الفل والهنا من الساحل الشمالي"، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها من النجوم منهم الفنانة ليلى علوي التي اكتفت بنشر قلوب، إلى جانب الإعلامية بوسي شلبي وعلقت: "بحبك يا أحلى طاقة إيجابية"، إلى جانب عدد من متابعيها وعلقوا: "ربع روقانك بس، أيوة يا فوفا، الروقان كله، خمسة مواه تجنني".

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن السبب وراء عدم قبولها المشاركة في برامج المقالب خلال الفترة الماضية وذلك عبر بث مباشر على حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك" وعلقت: " أنا قافلة موبايلاتي بقالي 4 سنين عشان محدش يعتر عليا، كل المقالب اتأذيت منها لأن مفيش حاجة كنت متوقعاها، اخر حاجة خلتني أبطل كل المقالب دي، لما روحت البلد الأفريقي اللي كان فيها كاوتش على الزلط ده كسرلي العمود الفقري، وخلاني أقول حقي برقبتي".