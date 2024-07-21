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"منعزلة عن الجميع".. طبيب شيرين يكشف أخر تطورات حالتها الصحية

الأحد، 21-07-2024 01:06 م


أعلن الدكتور نبيل عبدالمقصود، طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل حالة الفنانة الصحية عقب الأزمات التي مرت بها مؤخراً.

وأكد الدكتور عبدالمقصود أن شيرين عبدالوهاب تتمتع بصحة جيدة وتتعافى تدريجياً.

وأضاف أن الفنانة بدأت في استعادة عافيتها ومن المتوقع أن تعود إلى حياتها الطبيعية قريباً، داعياً الجميع إلى الدعاء لها.

وفي منشور سابق عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أوضح الطبيب أن شيرين تحت رعايته الطبية منذ أكثر من 20 يوماً، وأن حالتها الصحية في تحسن مستمر.

ولفت إلى أن الفنانة تعرضت مؤخراً لضغوطات كبيرة وقاسية على جميع الأصعدة، مؤكداً حاجتها إلى الدعم والتأهيل والراحة، وضرورة الابتعاد عن السلبيات.

وأشار إلى أن شيرين عبدالوهاب حالياً معزولة عن الجميع وعن أي أخبار حتى تستعيد كامل قوتها.

وأكد أنها متجاوبة ومتعاونة ولديها رغبة قوية في العودة بألبوم جديد لجمهورها الذي تستمد منه قوتها.

وشدد على أهمية الدعاء والدعم في هذه الفترة الحساسة من حياتها.

وختاماً، أعرب الدكتور عبدالمقصود عن أمله في أن يتلقى من الجمهور الدعم والمساندة لشيرين عبدالوهاب خلال محنتها، حتى تعود بأفضل حالاتها وتستعيد نشاطها الفني مجدداً.

 

 

 

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