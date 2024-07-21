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بعد أدهم نابلسي.. فنان شهير يعلن نيته اعتزال الغناء: "بخاف ربنا"

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الأحد، 21-07-2024 01:40 م


قال الفنان المغربي محمد الريفي  إنه يعتزم الاعتزال في وقت بعينه من حياته الفنية على غرار زميله الأردني أدهم نابلسي.

وأوضح الريفي أنه يخشى الله ويخافه، ولذلك فإنه يقرر للاعتزال في وقت ما.

وأكد الريفي أنه لم يتأثر بأدهم نابلسي، وإنما هذا القرار نابع من قناعاته وتفكيره الخاص، وأنه قد يقرر الاعتزال في أوج نجاحه.

محمد ريفي مغن مغربي، فائز بلقب "ذا إكس فاكتور آرابيا" الموسم الأول لبرنامج "ذا إكس فاكتور" في النسخة العربية متحديا إبراهيم عبدالعظيم من ليبيا وأدهم النابلسي من الأردن.

وهو برنامج أنتجته وبثته قناة "روتانا خليجية"، وأعطت الحق لقنوات أخرى لبثه مثل قناة "سي بي سي" المصرية و"مدى 1 تيفي" المغربية وكان من تقديم باسل الزارو والفنانة يسرا اللوزي.

محمد الريفي هو الأخ الأصغر لثلاثة أشقاء بينهم شقيق توأم لمحمد وأخت معاقة بصرياً لكنها متفوقة دراسياً حاصلة على شهادة الدكتوراه.

عاش محمد الريفي في كنف عائلة بسيطة مما اضطره إلى ترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة والانخراط في حياة العمل ليُعيل عائلته بعد وفاة والده.

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