سعد لمجرد يصدم جمهور حفله في دبي بارتداء فستان





أثار الفنان المغربي سعد لمجرد جدلا واسعا بعد ظهوره بإطلالة غير متوقعة خلال حفله في دبي.

حيث ظهر سعد لمجرد مرتديًا فستانًا واسعًا، مما أثار موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، طرح سعد لمجرد أغنيته الجديدة بعنوان "بشوفك" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعدد من المنصات الرقمية. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، ومكساج ماسترينج هاني محروس، وإخراج حسام الحسيني.





وأطلق سعد لمجرد مؤخرًا أغنية "كاجوسيل"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد مشاهداتها على "يوتيوب" حاجز 10 ملايين مشاهدة في وقت قصير.

على صعيد آخر، شارك سعد لمجرد في فيلم "قلب 6/9"، الذي تدور قصته حول شخصية عباس، رجل الأعمال المؤثر الذي يمتلك العديد من المشاريع في مجالي العقارات والإنتاج السمعي البصري، وذلك في إطار كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من الفنانين مثل محمد الجم، نزهة الركراكي، عبد الإله عاجل، عبد الرحيم المنياري، وصفاء حبيركو.