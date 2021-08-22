المودل السعودية آش تثير الجدل باستعراض جسدها بشكل جريء

الأحد، 22-08-2021
12:07 م
نشرت المودل
السعودية المثيرة للجدل «آش»، صورة جديدة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي
تستعرض فيها قوامها وخاصةً مؤخرتها، كما عادتها في الصور التي تستعرض فيها جسدها
وأنوثتها.
ومن الملاحظ أن
"آش" ألغت خاصية التعليقات، على منشوراتها على صفحتها على موقع التواصل
الإجتماعي.
وكتبت آش
تعليقاً على الصورة :" لو البعد يجي على قد الاش
واق كان شوقي تعدى بعدك وجابك".
وكانت أش، نشرت
فيديو يظهرها وهي تتلقى التدريبات على هواية التايكوندو.
يذكر أن آش ضربت
بالعادات والتقاليد السعودية عرض الحائط، ولا زالت تنشر صورها الجريئة شبه
العارية، على صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعرضها لهجوم
وانتقادات حادة.