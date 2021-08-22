الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

ADS
 

المودل السعودية آش تثير الجدل باستعراض جسدها بشكل جريء

mqdefault
اش
Native
الأحد، 22-08-2021 12:07 م

نشرت المودل السعودية المثيرة للجدل «آش»، صورة جديدة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تستعرض فيها قوامها وخاصةً مؤخرتها، كما عادتها في الصور التي تستعرض فيها جسدها وأنوثتها.
ومن الملاحظ أن "آش" ألغت خاصية التعليقات، على منشوراتها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت آش تعليقاً على الصورة :" لو البعد يجي على قد الاشواق كان شوقي تعدى بعدك وجابك".
وكانت أش، نشرت فيديو يظهرها وهي تتلقى التدريبات على هواية التايكوندو.
يذكر أن آش ضربت بالعادات والتقاليد السعودية عرض الحائط، ولا زالت تنشر صورها الجريئة شبه العارية، على صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعرضها لهجوم وانتقادات حادة.







 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث