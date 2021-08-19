أحمد العوضي: ياسمين لسه مراتي.. وشقيقها يثير الجدل بشأن انفصالهما

الخميس، 19-08-2021
02:42 م
ترددت أنباء كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول انفصال
الفنانة ياسمين
عبدالعزيز التي تمر بأزمة صحية، عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وهو ما رد عليه
الأخير بأنها مازالت زوجته.
بينما أثار الفنان وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز الجدل من جديد
حول شائعة انفصال
ياسمين عن الفنان أحمد العوضي .
و نشر وائل عبد العزيز صورة له مع ياسمين عبد العزيز خلال خاصية الاستوري و
وضع أغنية “ لو هتسيب ” للفنان محمد حماقي و ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك.
وكان قد قام أحمد العوضي بالرد علي
منشور تم تداواله بكثافة على مواقع السوشيال ميديا حول انفصال
ه عن ياسمين عبد
العزيز : "والنبى بطل هبد الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد"
و تابع العوضي قائلا : "اللى قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتى، ومفيش
ربع كلمة صح من اللى انت قولته واللى انت بتقوله مش صح، متحطش السم فى العسل،
وعشان مظلمكش.. أو اللى قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة".