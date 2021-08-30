عريس يُطلق عروسته «ليلة الدخلة» والسبب صادم

الإثنين، 30-08-2021
10:23 ص
في واقعة غريبة ومثيرة، أقدم عريس
أردني،على تطليق عروس
ه "ليلة
الدخلة"، قبل نصف ساعة من زفافهما، رغم انتهائهما من جميع ترتيبات الحفل.
وحسب موقع “الإمارات اليوم” ، فإن العريس
من منطقة ماركا شرق العاصمة
الأردنية عمان ذهب لإحضار عروس
ه من صالون التجميل. وعند وصوله فوجىء بأن مصفف
الشعر الذي يعمل في الصالون والذي أشرف على تجهيز العروس
“شاب” وليست فتاة.
وتسبب ذلك في مشادة كلامية بينهما انتهت بانفصالهما فوراً بدل التوجه لقاعة
الاحتفال كما كان مقرراً.
وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم مما
فعله العريس
، مشيرين إلى أن ما حدث لا يستدعي انفصالهما وأن الرجال متواجدين في
معظم صالونات التجميل.