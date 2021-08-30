ابنتهما كشفت الخيانة ببراءة الأطفال أمام الجمهور.. طلاق سارة الكندري والعنزي

الإثنين، 30-08-2021
02:03 م
نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية
الشهيرة سارة الكندري
، مقطع
فيديو لطفلة
ها وهي تتغزل بجمالها ووجهها الحسن، قبل أن يبدأ حوار بينهما أمام
زوجها الكويتي أحمد العنزي انتهى بفضائح.
و كشفت ابنتهم الطفلة
، أن والدها لديه الكثير من الفتيات في الشالية الخاص
به، حيث اكتفى الثنائي بالتعليق بطريقة ساخرة من دون إعطاء أي أهمية للموضوع،
ليعلن بعدها أحمد العنزي طلاق
ه من سارة.
فيما نشر أحمد العنزي، مقطع فيديو في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي،
اعتذر فيه للجمهور كما رد على اتهام طليقته له بالنفاق، بعد أن ظهرت بفيديو نشرته
كشفت فيه حقيقة وقوع الطلاق
.
وقال أحمد: "بشو بنبلش، أول شي بعتذر لأهلي ومتابعيني وربعي وحق أي
إنسان أعرفه، بعتذر عن الغفلة اللي كنت فيها، أنا صحيت، أنت تقول آخد سنابي آخد
انستجرامي، إحنا بشر خطائين بس يوم آخدهم علشان أمنعك من شي أنت بتسويه، بس يوم ما
آخدهم علشان أمنعك تعمل شي عكس تقاليدنا وعادتنا".
وأضاف أحمد العنزي: "الله سبحانه وتعالى فاتح أبواب التوبة، أنت كبشر
اللي عاوز توصله، ترا نهايتك معروفة وين، الحمد لله أنا بعدت ما أريد! إحنا بشر
بنغلط، وعلشان لجأت لله سبحانه وتعالى صرت منافق!، علشان عرفت غلطتي صرت منافق،
قول عني اللي أنت عايز تقوله الله فوق".
وكان أعلن أحمد طلاق
ه من سارة موجها رسالة نشرها في حسابه الخاص على موقع
التواصل الإجتماعي، قال فيها:"لحظة الطلاق
هي من أصعب اللحظات التي تجمع
العديد من المشاعر، وتكون لحظة إنطلاق
وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت، لأنه في
تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والإجتماعي والمكر
والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة."
وتابع: "وبها ينكسر الرباط المقدس الذي ذكره الله."