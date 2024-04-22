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زينة لطارق الشناوي بعد تعليقه على دورها في "العتاولة": وانت مالك

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زينة
الإثنين، 22-04-2024 01:03 م
 
تحدثت الفنانة زينة عن الناقد الفني طارق الشناوي وعن انتقاده لها، وذلك خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المعروض عبر شاشة "MBC مصر".
وقالت زينة: "أنا عملت (الليلة واللي فيها) والحمد لله كسر الدنيا، لما جه ينقد العمل الفني قال: زينة أخيرا خرجت من مشاكلها، أنت مالك ومال الكلام ده ما تتكلم على العمل لازم إحنا نستفيد منك والجمهور يستفيد منك".
وأضافت: "قال هي سابت البطولات المطلقة وهي رايحة زعلانة، لا أنا مش زعلانة الحقيقة، أنا بعمل عمل مع نجوم كبار، أستاذ أحمد السقا ده اسم كبير دا، وأستاذ باسم، أستاذ طارق لطفي، إخراج مخرج من ساعة مطلع وهو ناجح أستاذ أحمد خالد".
وتابعت: "حضرتك تتكلم عن العمل مش عن طموحك الشخصي ليا، أنا عارفة أنك أنت بتحبني وكل حاجة، بس اتكلم عن المشاهد اللي اتعملت اتكلم بحيادية عشان أنا كـ زينة عايزة أستفيد منك لما تقولي حاجة تبقى بناءة مش يبقى فيه عمل وحضرتك بتتكلم عن حاجة شخصية عندي".
يذكر أن مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، هدى الإتربي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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