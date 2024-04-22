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عزاء صلاح السعدني دون تغطية إعلامية بقرار رسمي

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صلاح السعدني
الإثنين، 22-04-2024 12:23 م

كشف د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن قرار جديد بشأن عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني.
وقال أشرف زكي، تعليقاً على بيان النقابة بشأن منع الحضور الإعلامي في جنازة صلاح السعدني: "تم الاستقرار، على اقتصار حضور العزاء على المعزيين فقط، من الأسرة والزملاء والزميلات بالوسط الفني، دون تغطية صحفية، أو إعلامية".
وتابع "القرار تم بناءً على رغبة مجلس النقابة، وتم الاتفاق عليه مع أسرة الفنان الراحل".
نقابة المهن التمثيلية، كانت قد أعلنت إقامة عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، مساء أمس الأحد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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