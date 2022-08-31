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زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

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زينة
Native
Teads
الأربعاء، 31-08-2022 12:07 م


انضمت الفنانة زينة إلى الفنانات صاحبات الإطلالات الجريئة، حيث ظهرت بملابس البحر على الشاطئ بإحدى المدن الساحلية.
وكتبت الفنانة زينة، على الصور التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام": "لو مش هالعب هاكسر الملعب".
وارتدت زينة "كاش مايوه" أصفر اللون، ونسقت معه قبعة أوف وايت ونظارة شمسية سوداء.

واعتمدت زينة تسريحة شعر "كيرلي"، وتركته منسدلًا على كتفيها، واعتمدت ماكياج هادئًا وأحمر شفاه مثير، ونسقت مجموعة إكسسوارات، هي قلادة وقرط من الذهب.

فنيًا، آخر أعمال زينة هو مسلسل "الليلة واللي فيها" الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات.

وقبل يومين نشرت الفنانة صورة من العمل وشكرت طاقم المسلسل على النجاح والأصداء الإيجابية من الجمهور.

وكتبت زينة، عبر صفحتها على إنستجرام: "الحمدلله على ردود الأفعال الفظيعة، بشكر كل الجمهور من قلبي"، ثم أكملت شكرها لطاقم العمل بالاسم.






 

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