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بعد طلاقها.. ياسمين الخطيب تظهر على البحر شبه عارية وتغلق التعليقات

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ياسمين الخطيب
Native
Teads
الثلاثاء، 16-08-2022 01:23 م


أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بغطلالة جريئة شبه عارية من الأعلى على شاطئ البحر.
جاء ذلك بعد فترة قصيرة من إعلان طلاقها بشكل مفاجئ من زوجها عقب فترة زواج قصيرة، أتبعها تصريحات مسيئة من الطرفين، وصلت إلى النيابة العامة.
وارتدت الخطيب لباس سباحة باللون الكحلي من الأمام بقصة منخفضة حتى البطن ضيقاً أظهر جسمها بشكب كبير.
وأرفقت ياسمين الخطيب بتعليق غامض أثار الجدل فكتبت :"" في الساحل الشرير، النساء أخطر من البنادق".
ومنذ أيام أيضاً استعرضت ياسمين استمتاعها بالأوقات الجميلة في الساحل الشمالي على البحر بمايوه ارتدت فوقه رداء أبيض شفافاً.
ومنعت ياسمين التعليقات على الصورة ربما كي لا تواجهها انتقادات أو كلام مسيء، بسبب جرأتها بشكل كبير.

 

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