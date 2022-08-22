على سريرها.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

الإثنين، 22-08-2022
06:14 م
أثارت كنزي عمرو دياب
، الجدل بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، بنشر صور جريئة
من على سرير
ها.
جاء ذلك بعد نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور
و الفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها، عقب ضجة أثارتها أختها نور عمرو
دياب بظهورها في جلسة تصوير جريئة
.
وظهرت كنزي عمرو دياب
في الصور بإطلالة جريئة
، حيث ارتدت
فستان قصير للغاية وذا اكمام مكشوفة ، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون البيج و الأبيض.
وتزينت كنزي عمرو دياب
، ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة
التي زادت من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
يذكر أن أثارت نور
دياب الأنظار في الصور بإطلالة
كاجوال جريئة
أمس ، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى
الركبة.