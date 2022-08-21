«فين البنطلون؟».. ابنة عمرو دياب تثير ضجة بإطلالة شبه عارية

الأحد، 21-08-2022
09:04 ص
أثارت نور ابنة
الفنان عمرو دياب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها العارية في جلسة
تصوير جديدة.
ونشرت نور ابنة
عمرو دياب صورا جديدة على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وظهرت نور
في الصور بملابس قصيرة للغاية.
وتسببت ملابس
نور عمرو دياب
في هجوم وانتقاد البعض لها، بينما سخر آخرون من ملابسها وعلق البعض
بالقول " فين البنطلون؟"، وقال آخر ": انتي نسيتي البنطلون
فين".
وبدأ رواد
السوشيال ميديا تداول اخبار عن زفاف نور نجله الفنان عمرو دياب وشيرين رضا
بمليونير اوربي حيث سيكون حفل اسطوري.
واثارت الفنانة
شيرين رضا الجدل بعد تصريحتها في برنامج et عندما صرحت عن زواج بنتها نور عمرو
دياب .
وأكدت بعدم تدخلها في حياتها الشخصية
وانها حرة في اختيارها دون ان تحدد موعد
الزفاف علي الهواء.
ومن المعروف ان هناك قصة حب بين نور
عمرو دياب واحد الشباب البريطانين وتداول
متابعيها قصة حبها بمليونير اوربي . وكانت واصلت صفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي خبر زفاف نور ابنة
عمرو دياب وشيرين رضا بزفاف اسطوري من مليونير اوربي .