الأحد 21 أغسطس 2022
توقيت مصر 10:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل اختفاء طالبة مصرية في ألمانيا وكيف تم العثور عليها

صور فاضحة لزوجة سفير دولة عربية في أحضان فنان شهير تثير ضجة (صور)

الداخلة تكشف سبب حريق كارفور الإسكندرية

«فين البنطلون؟».. ابنة عمرو دياب تثير ضجة بإطلالة شبه عارية

مرتضى منصور يطلق قذائف نارية ويوجه رسالة لـ الخطيب

بعد ضجة المثلية الجنسية.. ندى الكامل تفاجئ الجميع بحذف جميع صورها

سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

الداخلية الكويتية تنشر صورًا للحظة ضبط 20 شابًا وسيدة متلبسين بممارسة الرذيلة

فيديو لغناء شاب «نقاش» يستنفر فنانين ومشاهير وعلاء مبارك يعلن انبهاره

بعد صورتها بالمايوه.. انفصال نسرين طافش عن زوجها

ADS
 

«فين البنطلون؟».. ابنة عمرو دياب تثير ضجة بإطلالة شبه عارية

605
نور عمرو دياب
Native
Teads
الأحد، 21-08-2022 09:04 ص

أثارت نور ابنة الفنان عمرو دياب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها العارية في جلسة تصوير جديدة.
ونشرت نور ابنة عمرو دياب صورا جديدة على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وظهرت نور في الصور بملابس قصيرة للغاية.
وتسببت ملابس نور عمرو دياب في هجوم وانتقاد البعض لها، بينما سخر آخرون من ملابسها وعلق البعض بالقول " فين البنطلون؟"، وقال آخر ": انتي نسيتي البنطلون فين".

وبدأ رواد السوشيال ميديا تداول اخبار عن زفاف نور نجله الفنان عمرو دياب وشيرين رضا بمليونير اوربي  حيث سيكون حفل اسطوري.

واثارت الفنانة شيرين رضا الجدل بعد تصريحتها في برنامج et عندما صرحت عن زواج بنتها نور عمرو دياب . 

  وأكدت بعدم تدخلها في حياتها الشخصية وانها حرة في اختيارها دون ان تحدد  موعد الزفاف علي الهواء. 

 ومن المعروف ان هناك قصة حب بين نور عمرو دياب واحد الشباب البريطانين  وتداول متابعيها قصة حبها بمليونير اوربي .   وكانت واصلت صفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي خبر زفاف نور ابنة عمرو دياب وشيرين رضا بزفاف اسطوري من مليونير اوربي . 


 

إقرأ ايضا

Capture

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل اختفاء طالبة مصرية في ألمانيا وكيف تم العثور عليها

20220820180313592

صور فاضحة لزوجة سفير دولة عربية في أحضان فنان شهير تثير الجدل (صور)

366

الداخلة تكشف سبب حريق كارفور الإسكندرية